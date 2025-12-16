П реди 5 дни Витоша Бистрица игра на стадион „Георги Аспарухов“ в мач от 1/8-финалите за Купата на България, а сега обяви, че преустановява участие в Трета Югозападна Група.

Ето какво написаха от Витоша Бистрица:

"ФК Витоша Бистрица преустановява участие в Трета Югозападна Група.

Поради необходимостта от сериозен финансов ресурс за постигане на по-високи цели и връщането на отбора в професионалният Футбол, ФК Витоша Бистрица преустановява участието си в Трета Лига. При наличие на сериозен интерес за финансиране, стабилизиране и подкрепа към любимият ни клуб, всеки е добре дошъл .

Ръководството ще насочи усилията си изцяло в ДЮШ . Целите пред клуба , ще бъдат изграждане и създаване на млади футболисти и интегрирането им в мъжкият футбол.

Условията , които предлага клуба за развитието и спокойствието на младите ни таланти в школата продължават да са едни от най-добрите .

Малки Тигри мечтайте, трудете се и давайте максимума във всяка тренировка, защото вие сте бъдещето", написаха от Бистрица.