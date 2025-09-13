Т реньорският щаб на ЦСКА определи група от 20 футболисти за днешния домакински двубой срещу Септември от 8-ия кръг на efbet Лига. Мачът стартира в 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“ и може да го гледате в пряко предаване по DIEMA SPORT, както и онлайн на PLAY DIEMA XTRA. Сред избраниците на старши треньора Душан Керкез попадна и новото попълнение Анжело Мартино. Извън сметките остава Джеймс Ето»о, който е наказан.
Групата на ЦСКА:
1. Густаво Бусато, 21. Фьодор Лапоухов, 19. Иван Турицов, 2. Дейвид Пастор, 3. Сейни Санянг, 17. Анжело Мартино, 14. Теодор Иванов, 4. Адриан Лапеня, 5. Лумбард Делова, 13. Браян Кордоба, 6. Бруно Жордао, 30. Петко Панайотов, 73. Илиан Илиев, 8. Дейвид Сегер, 7. Улаус Скаршем, 11. Мохамед Брахими, 20. Иван Тасев, 22. Кевин Додай, 28. Йоанис Питас , 9. Леандро Годой
Наказан: Джеймс Ето’о.