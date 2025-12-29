А кис Вавалис е новият треньор на Монтана, като гръцкият специалист бе представен от кмета Златко Живков. Вавалис замества на поста Анатоли Нанков. "Имахме възможност да избираме от испански и сръбски екип, но се спряхме на гръцки и се надявам той да успее да изведе отбора до място над чертата на изпадащите или това, което праща на бараж за оставане в Първа Лига", каза Златко Живков. Димитриус Мурас и Дилян Иванов ще са помощници на 40-годишния Вавалис. Контрактът им е за 6 месеца и има опция за удължаване с още една година.

"Това за мен е едно предизвикателство. Още на първата ни среща разбрах, че с ръководството гледаме в една посока. Имаме една много трудна задача, да направим така, че Монтана да се утвърди в елитната лига. Надявам се с усилията на всички да я постигнем. Монтана разполага с добра база и всички условия необходиме на един професионален клуб. Работим вече по селекцията, но все още няма нищо конкретно", сподели при представянето си Вавалис.

