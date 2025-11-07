В навечерието на най-чакания мач в България, ПФК Левски застава зад инициатива, която е много по-голяма от футбола, съобщиха от "Герена" преди дербито с ЦСКА (утре от 15:00 часа на "Васил Левски").

"За поредна година ние, като социално отговорен клуб, подкрепяме инициативата "Мовембър". Месец ноември е посветен на мъжкото здраве и превенцията на тежки заболявания като рак на простата и рак на тестисите.

Ще изразим своята принадлежност към това движение, като поставим символа на "Мовембър" - мъжките мустаци на единия ръкав на официалния екип и ще играем с тях по време на мача с "ЦСКА".

Надяваме се нашето участие в инициативата да помогне повече мъже да обърнат внимание на здравето си. Защото то е най-важното в живота", добавиха "сините".

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX