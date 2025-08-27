Б ългaрският футболeн cъюз стартира стратегическо партньорство с Ubitrack Sport – софтуерна компания, специализирана в оптични системи за проследяване и анализ на футболни мачове, информира пресслужбата на БФC.

Сътрудничеството цели внедряване на иновативна технология за детайлен анализ на представянето на елитните юношески формации у нас.

В рамките на партньорството, Ubitrack Sport ще обработва видеозаписи от официални срещи, предоставени от БФC, и чрез собствено разработен изкуствен интелект ще извлича подробни статистически данни за позициониране и действията на футболистите.

Резултатите ще бъдат достъпни както като структурирани аналитични данни, така и под формата на лесно разбираеми визуализации в онлайн платформата UbiStats.

"Нашата мисия е да направим елитното ниво на футболен анализ достъпно не само за водещите мъжки клубове, но и за академиите, женските тимове и всички нива на играта. Вярваме, че чрез технологията на Ubitrack Sport ще подкрепим треньорите, анализаторите и играчите в процеса на развитие, както и агентите и скаутите в откриването на нови таланти“, споделят от компанията.

С тази стъпка БФC затвърждава ангажимента си да използва иновации и съвременни технологии в подкрепа на бългaрския футбoл и изграждането на следващото поколение национални състезатели, се казва в съобщението