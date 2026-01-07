Знаменитото крило на Левски от 70-те години Войн Войнов смята, че отборът може да стане шампион и без да прави сериозни промени в състава. Отборът обаче се нуждае от свежест в атака, както и от по-качествени съперници в контролите.

-Г-н Войнов, от какво се нуждае Левски в средата на сезона, за да задържи първото място?

-Треньорът е най-наясно какво трябва на отбора. Той вече доказа, че може да му се има доверие. В защита сме най-силният отбор в първенството, вратарят е също солиден. Трябва да се помисли , но в атака и в средата на терена е редно да се помисли. Скаутското звено трябва много да внимава какви играчи предлага и гледа, защото зимата е много трудно да дойдат класни играчи. Трябва много сериозно проучване преди да се привличат нови футболисти.

-Говорите за свежест в халфовата линия и атаката. Визирате ли позицията на Марин Петков?

-Със сигурност трябва поне един флангови играч. За Марин мога да кажа, че се справя добре като дясно крило – навлиза навътре, бие опасни удари към вратата, изпълнява отлично свободни удари. Това му се отдава. Чета и гледам, че се търси централен нападател. Ако е доказан голаджия, добре. Но ако е под класата на Сангаре и Рупанов, нямаме нужда от него. През зимата идват основно играчи, които трябва да се адаптират. А в Левски няма време за такова нещо, резултатите се гонят непрекъснато.

-Не е ли по-голям проблем активната трансферна политика на конкурентите и най-вече на ЦСКА?

-В ЦСКА и ЦСКА 1948 се привличат добри играчи. Берна Коуто, според мен, щеше да пасне добре в състава на Веласкес. Вижте, Левски може да стане шампион и с наличния отбор с добра подготовка и качествени контроли. Трябва да се знае, че зимата нищо не е на всяка цена на трансферния пазар, защото рискуваш да направиш грешка в селекцията, която може да ти струва после скъпо.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

