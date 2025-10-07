Д исциплинарната комисия към Българския футболен cъюз санкционира ЦСКА с общо 9800 лева след двубоя с Лудогорец от 11-ия кръг на Първа лига, завършил при равенство 0:0.

Най-солидна е глобата за "червените" за изстреляни ракети на стойност 4000 лева. 2300 лв. излизат пък димките, факлите и бомбичките в сектор „Г”. Псувните по съдиите и хегемона от Разград са оценени на 1500 лв. Запратени по пистата и терена предмети и бутилки струват 1000 лв., толкова е и странното наказание с обосновка „За лице, невписано в протокола на срещата”.

Отделно от това, португалецът от ЦСКА Бруно Жордао, който получи 2 жълти картона и бе изгонен, отнася 1 мач и 1300 лв.

Дисципът не подмина и други четири от общо 6-те столични тима в елита.

Славия ще кихне 3800 лева за различни провинения на малкото си, но верни привърженици при 2:0 над Локо София. Левски минава по-евтино с 2000 лева за „обидни и нецензурни скандирания” по време на победата с 3:1 срещу Берое на „Герена”. Локото и ЦСКА 1948, направил 1:1 със Спартак Варна, са по тънката лайсна – съответно с 1500 и 1300 лв.