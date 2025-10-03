„Доволен съм, че спечелихме. Във всеки един мач опитваме да побеждаваме. Днес нещата се получиха. Вкарахме головете и взехме три точки.

Ще имаме контрола в паузата. Ще гледаме хората, които пропуснаха подготовката, да наваксат кондиционно. Надяваме се в тези две седмици да се пооправим. Да се надяваме да сме по-добре подготвени след паузата.

Кристиян Стоянов е уникално момче и заслужава да играе за националния отбор. Той ще стане титуляр в този тим с времето”, каза треньорът на Славия Златомир Загорчич след първата победа в последните 4 мача на подопечните му – 2:0 над Локо София.

За отношенията си с президента на клуба Венцеслав Стефанов и думите му, че Славия може да се изкачи на първо място в класирането сърбинът дословно заяви:

„Нямам представа какво иска да каже. Не се виждам с този човек. Браво за него. Имам желание за комуникация, не знам защо не се виждаме".

Отношенията между Заги и чичо Венци са в ентата си серия на приливи и отливи. Двамата обтегнаха отношенията си за минимум втори път в последната година покрай отминалата кофти поредица.