Захари Сираков е тясно свързан с два от отборите, които се очаква да водят битката за титлата – Левски и Лудогорец. При „сините“ изгря звездата му като футболист, а в Разград доста време водеше третия, а след това и втория тим на „орлите“. През миналата есен получи шанс да се изяви и начело на първия състав на шампионите. Той се съгласи за говори за „Мач Телеграф“ за това, което се случи през есента и за очакванията си за пролетта.

- Г-н Сираков, как Ви се стори есента в Първа лига?

- Интересна. Нямаше много изненади. Щях да кажа, че има такива, ако Лудогорец бе останал пети, а ЦСКА бе в зоната на изпадащите, където бе в първите кръгове, но всичко си дойде на мястото. Доста отбори ме впечатлиха - Локомотив Пд, ЦСКА 1948, неприятно съм изненадан, до голяма степен, от Ботев, който със сигурност през пролетта ще се върнат в челото. Арда си е една константа в Първа лига и там си личи, че се работи професионално.

- Не споменавате една от най-големите изненади – първото място на Левски?

- Не мисля, че Левски направи нещо „уау“ тази есен и така изненадващо е първи, просто си взеха мачовете с по-малките отбори, а там Лудогорец сбърка не веднъж. Така, че „зелените“ са грешниците през есента, те са си виновни, че не са лидери, улесниха много Левски, сега ще трябва да ги гонят през пролетта. Левски игрово е приятен за гледане, но и там има колебания след дербито, видяха се.

- Факторът „Европа“ ли е причината Лудогорец да изостане толкова?

- Не бих казал. Ясно е, че Лудогорец тази година е успешен в Европа за сметка на родната сцена, но мачовете в европейските турнири не веднъж са приоритизирани там, просто нямаха конкуренция досега в родното първенство. Познавам отлично повечето играчи в тима. Знаем че Европа е сцената, на която искат да се покажат и след това да бъдат продадени на запад. Това е политика, от която Лудогорец не се отклонява през годините, няма да го направи и сега. Иначе в Лига Европа хванаха отбори, които са съпътствани от проблеми като Малмьо, Селта, който тогава имаше колебания в Испания, сега ще срещнат и изпадналите в криза Ница и Рейджърс, които бележат едни от най-слабите си сезони до момента историята си. Но не трябва да се отнема постигнатото от Лудогорец, защото директни елиминации в Лига Европа на този формат вече е истинско постижение. За мен е плюс, ако продължат, защото знам, че тези играчи, ако отпаднат и се съсредоточат само върху родната действителност, може и да не са толкова мотивирани. Като цяло „зелените“ имат най-широк състав в България и могат да играят на три фронта.

- Какво мислите за Хулио Веласкес и работата му начело на Левски?

- Не го познавам, но като страничен наблюдател мога да кажа, че работи добре. Има заряд в него вижда се. Как води мачовете, изобщо гори в играта заедно с футболистите. Интелигентен човек е, никога не се е оплакал от футболист, че отбора му не бил готов, за съдиите не говори никога, както други колеги и така. Сериозен специалист е.

- Предполагаше ли се такава есен на „Герена“ след завършека на миналия сезон?

- Вижте, това показва, че трябва да се дава време на треньорите, защото минимум две подготовки трябва да бъдат направени и водени от един специалист, за да пренесе идеите си на играчите, което стана факт след лятната подготовка или по време на нея.

- Левски и Лудогорец ли ще спорят за титлата, или очаквате и други да се замесят?

- Очаквам и ЦСКА 1948, и ЦСКА да са замесени, ще е много интересно. Четирите отбора играят еднакво добре в момента, зависи само кой ще издържи. Да, Левски има преднина, но знаете колко пъти ще се срещнат още по между си тези отбори, така че нищо не е ясно. Очаква ни много интересна пролет и до края ще е много интригуващо да се гледат мачовете.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ

