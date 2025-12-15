Бруно Жордао се превърна в големият герой за ЦСКА в двубоя с Локо Сф. Негов шедьовър в 69-ата минута класира „червените“ за 1/4-финалите за Купата на България. Той отбеляза точно, когато напрежението започваше постепенно да се настанява сред феновете на ЦСКА, които вече видяха отборът им да отпада от Локо Сф два пъти в последните 13 години.

Определено можем да кажем, че Жордао е една от големите находки на летния трансферен пазар. Той беше купен за 500 000 евро от полския Радомяк Радом, като към днешна дата можем да заключим, че тази сума си е заслужавала да бъде вложена в халф с подобни качества. Той записа вече 15 мача за ЦСКА през есента, в които се разписа 3 пъти и даде една асистенция. Головете му в първенството бяха срещу Монтана и Спартак Вн, но този срещу Локо Сф в 1/8-финалите за Купата на България е най-важен и носи спокойни празници на „червена“ България.

Цялата разработка вижте в харитиеното издание на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX