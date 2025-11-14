П ортугалският халф на ЦСКА – Бруно Жордао, попадна в идеалния състав на седмицата на специализирания сайт, отразяващ легионерите от иберийската страна – A bola pelo mundo. Бившият играч на Уулвс е в един състав със световната звезда Кристиано Роналдо.

В схема 3-4-1-2 Жордао е единият опорен халф до Жоао Тавареш от Олимпиакос Никозия. Кристиано води нападението на тима с Флавио Силва от Кайзер Чийфс. В състава се срещат още Жоао Кансело и Карлос Форбс, който блести за Клуб Брюж.

Бруно изигра много солидно дерби срещу Левски. Той бе един от ключовите играчи при успеха на тима с 1:0 над вечния съперник.

