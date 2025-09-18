Е дин от лидерите на Левски – Георги Костадинов, говори за предаването „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT, преди голямото дерби с Лудогорец в петък. „Сините“ посрещат действащия шампион на своя „Георги Аспарухов“ от 20:30 часа, като се очаква той да бъде пълен до краен предел. Костадинов говори още за обстановката в отбора, европейското участие и целите пред „сините“. Полузащитникът вярва, че при успех над Лудогорец в петък, тимът ще даде ясен знак към феновете на Левски, че тимът е готов да се бори за трофеи.

„Настроението е отлично, но не само защото сме на първото място в класирането, но и защото отборът показва много добра игра. Стадионът почти всеки мач е пълен, а това е показателно. Любовта и доверието от страна на феновете ни зарежда, но и ни задължава. Работим всеки ден, за да я оправдаваме седмица след седмица.

С времето страстта към футбола може би се засилва, защото осъзнаваш, че когато си в голям клуб като Левски, трябва да благодариш за всеки ден, тъй като клуб като Левски ти дава много, сблъсква те с много различни ситуации, поставя те в центъра на вниманието. Знаеш, че трябва да бъдеш отговорен и пример за подражание не само на терена, но и извън него“, сподели Костадинов.

„Уверен съм в това, което говоря. Понякога треньорите и футболистите казват някои неща пред медиите защото имат едно наум, но тази ситуация с колектива не е такава. Смятам, че тази връзка, която изградихме в последните шест месеца се вижда с просто око. Не в една и две ситуации тази химия ни помагаше да превъзмогваме трудни моменти. Ние не трябва да се заблуждаваме. Всички знаят, че ние нямаме някакъв огромен бюджет и за да се противопоставяме и изпъкваме на големи отбори като Брага, ние трябва да го правим колективно. Трябва да бъдем много сплотени. Трябва да преодоляваме трудните ситуации заедно и в добрите моменти да успяваме да споделим радостта като отбор.

Конкретно за този мач с Лудогорец. Малко по-особен е не само защото при победа ще се отворим разлика от пет точки, но и ще отправим сигнал към нашите фенове, че ние сме тук и сме гладни и жадни за успехи“, каза още той.

