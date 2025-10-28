И зпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков напуска клуба, съобщи "Спортал". Той е подал оставка, която е била веднага приета, като двете страни се разделят по взаимно съгласие.

Златков пристигна на “Българска армия” през септември 2024 година след 25-годишен международен опит в различните икономически сектор, като замени на поста Филип Филипов и Стоян Орманджиев, които първоначално останаха в клуба, след което обаче бяха освободени от ръководните постове при 31-кратните шампиони.

Това е поредната сериозна рокада при “армейците” през този сезон, след като вече бе сменен треньорът - Душан Керкез с Христо Янев и спортният директор Пауло Нога с Бойко Величков, както и шефът на школата Костадин Ангелов с Петър Занев (б.а. - временно).