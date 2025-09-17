О т първи юни до втори септември 2025 г. българските клубове са осъществили 117 входящи трансфера на обща стойност 13,6 милиона долара, сочи доклад на ФИФА.

За същия период изходящите сделки са 112, а родните тимове са получили за футболистите си общо 15,2 млн. долара.

Като прибавим и трансферите след споменатата дата, като тези на Анжело Мартино в ЦСКА и на Емил Ценов от ЦСКА 1948 в Оренбург, то платената от българските клубове сума надхвърля 14 млн. долара, но пък изкараната е повече - около 16 млн. долара.

Дадените за нови играчи пари са рекорд за последните 5 години. След лятото на 2025 г. се нарежда 2021 г., когато нашите елитни отбори инвестират около 8 млн. долара.

Ето какви са сумите от входящи и изходящи летни трансфери в сходни на нас държави и първенства:

Кипър: купени за 6,32 млн. долара, продадени за 8,1 млн. долара;

Румъния: купени за 6,93 млн. долара, продадени за 9,89 млн. долара;

Сърбия: купени за 21,5 млн. долара, продадени за 85,6 млн. долара;

Албания: купени за 485 000 долара, продадени за 2,77 млн. долара;

Хърватия: купени за 27,8 млн. долара, продадени за 82,8 млн. долара;

Чехия: купени за 29,3 млн. долара, продадени за 109 млн. долара;

Словакия: купени за 3,55 млн. долара, продадени за 30,6 млн. долара;

Босна и Херцеговина: купени за 369 000 долара, продадени за 6,79 млн. долара;

Унгария: купени за 13,7 млн. долара, продадени за 23,9 млн. долара;

Словения: купени за 3,38 млн. долара, продадени за 19,7 млн. долара;

Северна Македония: купени за 282 000 долара, продадени за 0 долара;

Азербайджан: купени за 3,9 млн. долара, продадени за 2,19 млн. долара.