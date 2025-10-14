Ж алкият национален отбор на България записа четвърта поредна загуба в световните квалификации, след като падна с 0:4 при гостуването си на страховития европейски шампион Испания в мач от група Е.

На стадион „Хосе Сория” във Валядолид опълченците на новия селекционер Александър Димитров буквално бяха пожалени от втория състав на „Ла Роха”. Нашите минаха центъра за първи път в 40-ата минута, когато съотношението на пасовете между двата тима бе 402:58 за домакините, а головите положения – 18:1…

Два пъти за Испания се разписа Микел Мерино (35, 57) – и двата пъти с глава, докато защитата ни го гледаше съсредоточено отблизо. Така звездата на английския Арсенал, който ни вкара и при 0:3 в София, вече има 6 попадения в квалификациите, като в същото време родните „лъвове” без опашки са реализирали всичко на всичко 1, а са допуснали цели 16. От тях 2 са автоголовете – на Виктор Попов за 1:6 от Турция преди 3 дни, и тази вечер на Атанас Чернев в 79-ата минута.

Крайния резултат оформи от дузпа Микел Оярсабал (90+2), който също бе точен на 4 септември на стадион „Васил Левски”.

Поражението подпечата окончателно факта, че националният ни отбор ще пропусне седмо поредно световно първенство...