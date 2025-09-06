З ащитникът на Лудогорец Антон Недялков носи капитанската лента на България в отсъствието на своя бивш съотборник и добър приятел Кирил Десподов, а утре ще трябва да поведе българските футболни национали към добро представяне и победа в Грузия.

Недялков, който участва на пресконференцията заедно с националия селекционер Илиан Илиев, подчерта важността на колективния дух, отборната работа срещу грузинците.

Срещата е втора и за двата състава и започва утре (неделя, 7 септември) от 16:00 часа българско време на стадион "Борис Пайчадзе", който в миналото е носил името Владимир Илич Ленин и се намира близо до голямата река Кура.

На въпрос с какво българите могат да компенсират липсата на класа, каквато притежават съперниците в група "Е", Недялков отговори: "Можем да заменим класата с отборния дух и отборната работа. И се надявам, че утре ще го покажем и ще видим какво ще стане".

След това той беше попитан дали разликата с испанския тим тежи и пречи на самочувствието на отбора. "Не би трябвало да е демотивиращо. Това трябва да дава надежда, стимул и да се развиваш, за да ститнеш тяхното ниво. Ако кажем, че загубата от Испания е края на света, няма да е добре. Напротив – това е мотивиращо и трябва да покаже на младите футболисти как да работят и къде трябва да стигнат".

След това беше попитан как би предпочел да завърши срещата Грузия – Турция (2:3), ако можеше да избира, за да бъде по-удобно за българския тим. „Аз очаквах Турция да победи, не толкова лесно, защото в един момент беше 3:0. Но Грузия са много добър отбор. Утре ни чака много тежък мач, ако не играем като отбор, всички заедно, няма да имаме никакъв успех“.

Източник БТА