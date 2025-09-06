З ащитникът на Лудогорец Антон Недялков носи капитанската лента на България в отсъствието на своя бивш съотборник и добър приятел Кирил Десподов, а утре ще трябва да поведе българските футболни национали към добро представяне и победа в Грузия.

Недялков, който участва на пресконференцията заедно с националия селекционер Илиан Илиев, подчерта важността на колективния дух, отборната работа срещу грузинците.

Срещата е втора и за двата състава и започва утре (неделя, 7 септември) от 16:00 часа българско време на стадион "Борис Пайчадзе", който в миналото е носил името Владимир Илич Ленин и се намира близо до голямата река Кура.

На въпрос с какво българите могат да компенсират липсата на класа, каквато притежават съперниците в група "Е", Недялков отговори: "Можем да заменим класата с отборния дух и отборната работа. И се надявам, че утре ще го покажем и ще видим какво ще стане".

След това той беше попитан дали разликата с испанския тим тежи и пречи на самочувствието на отбора. "Не би трябвало да е демотивиращо. Това трябва да дава надежда, стимул и да се развиваш, за да ститнеш тяхното ниво. Ако кажем, че  загубата от Испания е края на света, няма да е добре. Напротив – това е мотивиращо и трябва да покаже на младите футболисти как да работят и къде трябва да стигнат".

След това беше попитан как би предпочел да завърши срещата Грузия – Турция (2:3), ако можеше да избира, за да бъде по-удобно за българския тим. „Аз очаквах Турция да победи, не толкова лесно, защото в един момент беше 3:0. Но Грузия са много добър отбор. Утре ни чака много тежък мач, ако не играем като отбор, всички заедно, няма да имаме никакъв успех“.

Източник БТА

Антон Недялков национали световни квалификации Мондиал 2026 Грузия