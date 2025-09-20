Б ългарският треньор Ивайло Петев бе уволнен от отбора от ОАЕ Бани Яс за слаби резултати, съобщиха от клуба в социалните мрежи.

Бившият наставник на националния отбор и Лудогорец записа пет загуби и едно равенство в първенството на ОАЕ и турнира за Купата на Лигата и не успя да постигне нито една победа.

"Футболен клуб Бани Яс обявява уволнението на старши треньора Ивайло Петев, изразявайки своята благодарност и признателност за усилията му по време на мандата му в клуба и му пожелавайки успех в бъдещата му кариера", обявиха от клуба.