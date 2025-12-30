Арсенал помля жалките Астън Вила и Унай Емери на "Емирейтс" само с 4:1 в последния мач от Висшата лига за 2025 година. Превъзходството на "топчиите" бе видимо за всички на стадиона, за всички през телевизорите и дори за критиците на хората на Микел Артета. Резултатът можеше да бъде и много по-изразителен.
Габриел Магаляеш от корнер, Мартин Субименди след ювелирен пас на адаша си Йодегор, снаряд от Леандро Тросар и "джизъски" гол на Габриел Жезус със сигурност развалиха новогодишната вечер на Унай Емери. В края фенът на Арсенал Оли Уоткинс вкара почетен гол на рождения си ден.
Вила се ежеше с 11 поредни победи, включително и една късметлийска над Арсенал преди месец, но сега нещата си дойдоха на мястото. С този успех Арсенал завършва 2025 година на върха с пет точки повече от Манчестър Сити, който ще играе в този кръг на 1 януари.
Другите резултати от Висшата лига тази вечер:
Бърнли - Нюкасъл 1:3
Челси - Борнемут 2:2
Нотингам Форест - Евертън 0:2
Уест Хем - Брайтън 2:2
Манчестър Юнайтед - Уулвърхемптън 1:1
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE