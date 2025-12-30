Арсенал помля жалките Астън Вила и Унай Емери на "Емирейтс" само с 4:1 в последния мач от Висшата лига за 2025 година. Превъзходството на "топчиите" бе видимо за всички на стадиона, за всички през телевизорите и дори за критиците на хората на Микел Артета. Резултатът можеше да бъде и много по-изразителен.

Габриел Магаляеш от корнер, Мартин Субименди след ювелирен пас на адаша си Йодегор, снаряд от Леандро Тросар и "джизъски" гол на Габриел Жезус със сигурност развалиха новогодишната вечер на Унай Емери. В края фенът на Арсенал Оли Уоткинс вкара почетен гол на рождения си ден.

Вила се ежеше с 11 поредни победи, включително и една късметлийска над Арсенал преди месец, но сега нещата си дойдоха на мястото. С този успех Арсенал завършва 2025 година на върха с пет точки повече от Манчестър Сити, който ще играе в този кръг на 1 януари.

Другите резултати от Висшата лига тази вечер:

Бърнли - Нюкасъл 1:3

Челси - Борнемут 2:2

Нотингам Форест - Евертън 0:2

Уест Хем - Брайтън 2:2

Манчестър Юнайтед - Уулвърхемптън 1:1

