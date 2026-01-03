А рсенал победи с 3:2 Борнемут като гост в мач от 20-ия кръг на Висшата лига. „Артилеристите“ изостанаха още в началото на двубоя, но стигнаха до обрат.

Домакините поведоха още в 8-ата минута след грешка на Габриел Магаляеш, който подари топката на Еванилсон, а играчът на Борнемут се възползва от подаръка и вкара. В 16-ата минута Арсенал изравни. Габриел Магаляеш се реваншира за грешката и беше най-съобразителен при разбъркване в наказателното поле, като вкара за 1:1. В следващите минути и двата тима трудно създаваха положения.

Борнемут бе близо до гол в началото на второто полувреме. Дейвид Брукс стреля, но не уцели вратата. В 54-ата минута Арсенал поведе. Деклан Райс се разписа с удар от границата на наказателното поле. В 72-ата минута отново той бе точен за гостите. Букайо Сака проби и върна топката назад към Райс, който вкара за 3:1.

Борнемут обаче бързо се върна отново в мача. Ели Жуниор Крупи бе точен с мощен удар от дъгата на наказателното поле.

Арсенал е на върха с 48 точки. Борнемут е на 15-о място с 23.