Хари Кейн и компания бяха в центъра на вниманието на Октоберфест в неделя.

Г ерманският футболен шампион Байерн Мюнхен отбеляза рекордната си серия от победи с посещение на Октоберфест, съобщава ДПА.

С успеха с 3:0 в Бундеслигата над Айнтрахт Франкфурт в събота баварците записаха 10 поредни успешни официални мача във всички турнири този сезон, което е клубно топпостижение.

"Сега можем да пием бира", каза членът на Борда на директорите, отговарящ за спортните въпроси в Байерн Макс Еберл след мача.

Предишният най-добър резултат от 9 последователни победи беше постигнат под ръководството на треньора Юп Хайнкес през сезон 2012-2013, когато грандът от Мюнхен спечели Шампионската лига, Бундеслигата и купата на Германия.

"Това бе десетата ни победа подред и, разбира се, все още се чудим какво можем да направим, за да се подобрим. Това винаги е фокусът - как да продължим да се развиваме и кой е следващият ни съперник", каза вратарят Мануел Нойер, след като се изравни с Томас Мюлер по най-много триумфални мача в Бундеслигата в историята (362).

В навечерието на гостуването на Айнтрахт треньорът на Байерн Венсан Компани беше обявил пред подопечните си дословно следното: „Бийте в събота и в неделя пийте бира на Октоберфест!”