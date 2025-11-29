Б арселона победи с 3:1 Алавес в мач от 14-ия кръг на Ла Лига. С успеха, който бе четвърти поред за тях, каталунците излязоха начело в класирането поне за ден, като водят с 2 точки пред Реал Мадрид, който утре гостува на Жирона.

Алавес поведе още в 1-ата минута. Пабло Ибанес се разписа, след като засече центриране от корнер. Барселона изравни в 8-ата минута. Дани Олмо подаде, Роберт Левандовски пропусна топката, а Ламин Ямал вкара за 1:1. Домакините стигнаха до втори гол в 26-ата минута. Олмо беше точен след подаване на Рафиня. До края на първото полувреме Алавес пропусна две възможности за изравняване, а Ямал пропиля шанс за Барса.

След почивката Барселона контролираше играта. Гостите обаче създаваха опасности. Лукас Бой стреля опасно, но Пау Кубарси успя да го блокира. Барселона стигна до трети гол чрез Дани Олмо в 93-ата минута след двойно подаване с Ямал.

Барса е начело с 34 точки, Алавес е на 14-о място с 15.