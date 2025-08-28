П ревърналият предпазната маска в част от себе си като Батман Мустафа Сангаре ще трябва да изпълни заканите на своя треньор Хулио Веласкес, че в битката между Левски и АЗ Алкмаар нищо не е решено.

„Сините” гостуват в Ниската земя от 20,30 часа довечера в реванш от плейофите за влизане в групите на третия по сила европейски клубен турнир – Лигата на конференциите, като имат да заличават 2 гола пасив след 0:2 на „Герена” преди седмица.

Тогава Сангаре не игра заради контузия, получена срещу португалския Спортинг Брага. В негово отсъствие Велескес прецени, че Борислав Рупанов е прекалено зелен за такъв мач и така заложи на „фалшива“ деветка. Бразилецът Рилдо обаче не успя да оправдае очаквания и бе заменен, след като си издейства жълт картон и имаше голяма вероятност да го превърне в червен.

Сангаре пък бе отписан и за двата мача, но успя да се възстанови по-бързо от очакваното. Освен това роденият във френската столица Париж малийски национал, чиято наличност гарантира 3 нарушения около наказателното поле на съперника средно на мач, издържа на всички тестове, на които бе подложен, за да се види дали може да играе днес.

