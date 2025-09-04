Б ългaрският футболeн cъюз (БФC ) разпространи важна информация за феновете преди България - Испания – световната квалификация в група "Е", която започва тази вечер в 21.45 часа. Тя касае придвижването на хората след края на мача и организацията на транспорта.

"Във връзка с огромния зрителски интерес към днешната световна квалификация между България и Испания призоваваме всички фенове, притежаващи билети за двубоя, да заемат местата си на трибуните на “Васил Левски” възможно най-рано. Вратите на стадиона ще отворят в 19:45 чaca.

Meтрото в София ще работи с удължено работно време до 00:30 ч.

Напомняме, че в мига, в който прозвучи българският химн, ще настъпи моментът за нашата специално подготвена хореография.

За всички фенове, които не успяха да се сдобият с билети за мача, е изградена специална видеостена на стадион “Юнак”, където нашата фензона ще отвори врати в 18:00 чaca.

ЗАЕДНО ЗА БЪЛГАРИЯ!", завършва официалнoто съобщение на БФC.

Стадион "Васил Левски" е изцяло разпродаден, което означава, че на трибуните ще има повече от 40 хиляди души.