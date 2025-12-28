Мбапе включи на турбо в първите мачове на Шаби Алонсо начело на Реал, в които нервакът Винисиус е резерва

Б ившият играч на Реал Мадрид и юноша на клуба - Иполито Ринкон, говори открито за проблемите на Винисиус в Реал Мадрид в интервю за El Periódico.

„Преди имаше капитани, които поддържаха реда. Клубът беше над всички. Алфредо ди Стефано, Кристиано Роналдо и Раул си тръгнаха, а Реал Мадрид продължи. С Винисиус клубът загуби пътя си“, започна бившият играч на Мадрид.

Той говори и за проекта на Чаби Алонсо, за който твърди, че е смъртоносно ранен. „Проектът е смъртоносно ранен, ако няма подкрепа отгоре. В този Реал Мадрид властта е концентрирана в президента. Ако играчите усетят кръв, треньорът има невъзможна задача“, посочи той.

Накрая той определи Мбапе като лидер на отбора, но "му липсват уменията, които други имена като Серхио Рамос или Кристиано Роналдо притежаваха в миналото". „Той е страхотен, но все още няма харизмата да ръководи съблекалня по този начин“, заяви Ринкон, който е легенда на друг Реал - Бетис.