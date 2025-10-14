Б ивш съдия във Висшата лига на Англия призна пред съда в Нотингам, че е правил неприлични снимки на дете.

43-годишният Дейвид Куут пледира виновен по обвинение в заснемане на еротично съдържание с малолетно лице и е заплашен от това да бъде пратен в затвора.

Реферът, който до миналата година водеше мачове в най-силното футболно първенства в света, каза по време на шестминутното си изслушване единствено името си и това, че е виновен. На останалите въпроси той отказа да отговори.

Съдия Нирмал Шант Кей Си, която гледа делото, отреди Куут да се яви пред съда отново на 11 декември. Дотогава трябва да бъде изготвен предварителен доклад до делото, на база на който да бъде произнесена и присъдата.

През декември миналата година Куут беше уволнен от Съдийската комисия към Висшата лига, след като в интернет пространството се появи видео от 2020-а, в което той използва нецензурен език по адрес на тогавашния мениджър на Ливърпул Юрген Клоп. През януари тази година бившият арбитър призна, че е гей и оправда поведението си с опитите си да скрие сексуалната си ориентация.