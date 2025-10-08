Т урският клуб Кайзериспор води преговори с доскорошния старши треньор на Лудогорец – Игор Йовичевич, съобщава сайтът Transfer Merkezi. Хърватският специалист беше начело на орлите до лятото, като под негово ръководство тимът спечели требъл през сезон 2024/25 – шампионската титла и Купата на България, както и Суперкупата на страната. Йовичевич изведе разградчани и до груповата фаза на Лига Европа.

Наставникът се раздели с Лудогорец през лятото по взаимно съгласие, изтъквайки лични причини.

Другият кандидат за поста в Кайзериспор също е хърватин – Марко Салатович, който в момента е асистент на Сергей Якирович в английския клуб Хъл Сити.

Отборът от Кайзери заема предпоследното 17-о място в класирането на турската Суперлига, като все още няма победа след осем изиграни мача и разполага с пет точки.