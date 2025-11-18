Б ившият шеф и наставник на ЦСКА - Алън Пардю е получил забрана за шофиране за шест месеца и глоба от 1034 паунда, след като е превишил скоростта със своето Porsche Macan, струващо 80 000 паунда. Санкцията е наложена, след като е бил хванат да нарушава ограничението на скоростта четири пъти, три от които в зона с ограничение 20 мили в час.

64-годишният треньор се извинил и опитал да смекчи наказанието с аргумента, че трябва да шофира, за да може да се грижи за 93-годишната си майка. В съда обаче отхвърлили искането му за отмяна на забраната.

„Просто се опитвам да запазя живота ѝ възможно най-нормален след загубата на съпруга ѝ. Тя не иска да живее с мен или сестра ми в Лондон, а да остане в къщата, в която е живяла с партньора си в Чичестър. Освен това загубихме брат ми тази година и определено не е в добро психическо състояние. Водя я в Лондон да вижда децата и внуците си, както и на медицински прегледи. Притеснявам се, че ще остане изолирана, ако загубя шофьорската си книжка“, каза пред магистратите Пардю.

Като футболист много от привържениците на Кристъл Палас го помнят с победния гол срещу Ливърпул, който изпрати „орлите“ на първия им финал за ФА Къп през 1990 г. Освен ЦСКА и нидерландския АДО Ден Хааг, в треньорската си кариера той е водил още английските Рединг, Уест Хем Юнайтед, Чарлтън, Саутхемптън, Нюкасъл Юнайтед, Кристъл Палас и Уест Бромич Албиън.