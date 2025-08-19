Якуб Пьотровски изигра първите си минути за Удинезе в турнира за Купата на Италия.

Б ившият играч на Лудогорец Якуб Пьотровски дебютира за Удинезе при победата с 2:0 срещу тима на Карарезе в срещата от 2-рия кръг на турнира за Купата на Италия. Головете за успеха на тима от Удине вкараха Артур Ата и Икер Браво. В следващия кръг Пьотровски и новите му съотборници ще играят срещу състава на Палермо, който отстрани след изпълнение на дузпи състава на Кремонезе.

Националът на Полша остана на резервната скамейка и се появи в игра в 64-ата минута, когато замени 27-годишния словенски халф Санди Ловрич.

Удинезе започва в Серия А следващия понеделник с домакинство срещу Верона.

Торино записа победа с 1:0 срещу тима на Модена. Единственият гол в мача отбеляза Никола Влашич в 51-вата минута на мача. В следващия кръг на надпреварата играчите от Северна Италия ще срещнат тима на Пиза, за който се състезава талантливият българин Мерт Дурмуш.

Специя и Петко Христов пък отстраниха Самдория.