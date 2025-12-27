Б ившият играч на Ботев Пловдив Янис Карабельов може да осъществи още един бомбастичен трансфер. Медиите в Сърбия твърдят, че той ще напусне Партизан в близките дни, за да подпише с Шалке. Германците, които са лидери в момента във Втора Бундеслига, изкушавали Янис с заплата от 500 000 евро. Освен това те му предлагали договор за 2 години с опция да бъде продължен за още една.

Янис не бил доволен от статута си, който има при „гробарите“. Той стартира сезона като титуляр, но в последните три мача без резерва. За първенството на западната ни съседка той има 20 мача, в които отбеляза 2 гола и даде 3 асистенции.

Янис подписа с Партизан като свободен агент, след като се възползва от правото си да разтогне с Ботев заради забавени заплати. Това бе втори трансфер за него в чужбина. Преди това защитава цветовете на Кишварда. В Сърбия не пишат колко пари ще получи Партизан за него. Той има договор със сърбите до лятото на 2027 година, но явно си е оставил врата, която да му позволява да си тръгне при първата добра оферта. В Шалке до този момент не е играл българин.

