З ащитникът на ЦСКА Сейни Санянг игра 90 минути при разгромна победа на Гамбия със 7:0 над Сейшелите в световните квалификации в зона „Африка”.

22-годишният ляв защитник, който е със статут на резерва при "червените" от началото на сезона, се представи отлично и помогна за категоричния успех на Гамбия.

С хеттрик за гамбийците се отличи Абдулие Мане.

Бившият нападател на ЦСКА Али Соу влезе като резерва за Гамбия в последните 30 минути и записа две асистенции за второто и третото попадение на Мане.

Гамбия завърши с 13 точки в група F и няма шанс да продължи битката за класиране на Мондиала. Сейшелите са последни с 0 точки и голова разлика 2:53.