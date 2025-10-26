А рсенал победи с 1:0 у дома Кристъл Палас в лондонското дерби от 9-ия кръг във Висшата английска лига.
Голът на победата за лидера в класирането беше реализиран от бившия играч на „орлите” Еберечи Езе в 39-ата минута.
„Артилеристите” печелят за четвърти път през сезона с този резултат.
Арсенал има 22 точки и води с 4 пред Борнемут. „Черешките”, които са втори, победиха с 2:0 на свой терен Нотингам Форест след попадения на Маркъс Тавърниър и Ели Крупи преди почивката.
Манчестър Сити загуби с 0:1 като гост на Астън Вила след гол на Мати Кеш в 19-ата минута. В последните секунди на редовното време попадение на Ерлинг Халанд беше отменено заради засада.
Ето и всички неделни резултати:
Арсенал - Кристъл Палас 1:0
Астън Вила - Манчестър Сити 1:0
Борнемут - Нотингам Форест 2:0
Уулвърхемптън – Бърнли 2:3
Евертън – Тотнъм 0:3