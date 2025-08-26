Емил Ценов май изигра последния си мач за ЦСКА 1948 срещу родния си ЦСКА.

Капитанът на ЦСКА 1948 Емил Ценов ще напусне клуба. Това съобщи в профила си във Фейсбук финансовият благодетел на тима Цветомир Найденов, който в типичния си стил написа: „Успех в новия клуб, Майсторе!”.

23-годишният централен защитник е юноша на ЦСКА, но не получи шанс за изява на стадион "Българска армия" и бе преотстъпен на Литекс. След престоя си в Ловеч Ценов игра и за Миньор Перник, преди през юли 2023-та да премине в ЦСКА 1948.

За първия отбор на "червените" на Цеката Емил Ценов има 89 мача, в които е вкарал два гола.

По непотвърдена информация снажният блондин, който получи за сефте повиквателна за националния отбор и ще бъде в състава за световните квалификации с Испания и Грузия на 4 и 7 септември, ще продължи кариерата си в руския клуб Оренбург.