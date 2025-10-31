К ръгът за Купата на Нидерландия през седмицата не предложи кой знае какви впечатляващи сблъсъци, а вероятно малцина са обърнали внимание на победата на четвъртодивизионния Хогевен с 1:0 над втородивизионния Емен. На пръв поглед това е напълно нормален мач между нискоразредни отбори, но феновтее на стадиона видяха истинско чудо.

В него участие за домакините взе 35-годишният Герсом Клок, който е бивш играч на Емен и в момента е треньор по физическата подготовка в тима. В свободното си време той поддържа форма и играе при нужда за Хогевен, който е само на 35 километра от Емен и за него не е проблем да съчетава и двата си ангажимента... до вторник.

Казусът нямаше как да не предизвика интерес в Ниската земя и местните журналисти подложиха на разпит Клок още преди срещата. Разбира се, те го попитаха как ще излезе срещу играчите, които тренира през седмицата. „Ще се раздам на 100 процента за победата, както и се очаква от един истински футболист“, отговори той.

Цялата луда история прочетете в днешния брой на "Мач Телеграф"

