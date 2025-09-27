Б орусия Дортмунд постигна четвърта поредна победа от началото на сезона в Бундеслигата, след като надигра Майнц с 2:0 като гост в среща от петия кръг. Тимът от Дортмунд запази второто си място във временното класиране с 13 точки, на 2 зад лидера Байерн Мюнхен, който все още няма загуба в шампионата. Отборът на Майнц е 13-и към момента с 4 точки в актива си. Гостите поведоха в 27 минута с попадение на Даниел Свенсон, който бе изведен чудесно от Юлиан Бранд. Интересното е, че Бранд започна като титуляр, след като трябваше да замени нападателя Серу Гираси, който почувствал болки в бедрото на загрявката преди двубоя.

Малко преди почивката, в 40-ата минута Карим Адейеми покачи аванса на Борусия Дортмунд на 2:0, възползвайки се от нова асистенция на Юлиан Бранд. Домакините приключиха двубоя с човек по-малко заради директния червен картон за Робин Центнер в 67-ата минута заради грубо нарушение.

Байер Леверкузен записа втора победа в последните си три срещи от Бундеслигата, след като се наложи с 2:1 над Санкт Паули като гост. Футболистите на Байер се изкачиха на осма позиция във временното класиране със събраните 8 точки, а Санкт Паули допусна второ поредно поражение и се намира на шесто място със 7 точки.

Двата състава си размениха по един гол през първото полувреме. Гостите от Леверкузен поведоха с попадение на Едмонд Тапсоба в 25-ата минута, а само седем по-късно Хауке Вал бе точен за 1:1. Победният гол за Байер Леверкузен реализира Ернест Поку в 58-ата минута.

Другите резултати:

Волфсбург - РБ Лайпциг 0:1

Хайденхайм - Аугсбург 2:1

