М анчестър Юнайтед стигна по изключително драматичен начин до първата си победа през сезона. „Червените дяволи“ се наложиха с 3:2 при домакинството си на новака Бърнли от третия кръг на Висшата лига. Двубоят на „Олд Трафорд“ предложи много обрати, но в крайна сметка дузпа, реализирана от Бруно Фернандеш, донесе крайния успех за момчетата на Рубен Аморим.

До момента "червените дяволи" бяха с равенство с Фулъм и загуба от Манчестър Сити, а през седмицата отборът отпадна от Карабао Къп срещу аутсайдера Гримзби.

Юнайтед поведе в 27-та минута, когато Каземиро засече центриране на Фернандеш и изпрати топката в напречната греда. Тя обаче се върна на терена и уцели Джош Кълън, който си отбеляза автогол.

Резултатът бе 1:0 в полза на Юнайтед на полувремето, но драмата тепърва предстоеше. Домакините направиха отново много пропуски и бяха наказани в 56-ата минута от Лайл Фостър, но Брайън Мбемо даде отново преднина на "червените дяволи" само две минути по-късно.

Джейдън Антъни изравни отново резултата в 67-та минута, но Фернандеш се превърна в герой за отбора си в седмата на добавеното време. Авторът на второто попадение за Бърнли събори в наказателното поле Амад Диало и Юнайтед получи дузпа, която Фернандеш реализира за крайното 3:2. Така той се реваншира частично за пропуска срещу Фулъм преди седмица.

Юнайтед се изкачи на девето място в класирането с четири точки, а Бърнли е с една по-малко на 11-ата позиция.

Тотнъм пък допусна първа загуба за сезона, след като отстъпи на Борнемут с 0:1 като домакин. Гостите бяха по-добрият отбор в голяма част от мача и стигнаха до успеха с попадение на Еванилсон в петата минута. Спърс остават трети с шест точки, колкото има и седмият Борнемут.

Евертън записа втората си победа в три мача, след като днес се наложи над Уулвърхемптън с 3:2 като гост. Бето, Илман Ндиайе и новото попълнение Киърнън Дюсбъри-Хол бяха точни за "карамелите", които се изкачиха на пето място в класирането с шест точки. Уулвс, за които вкараха Хван Хи-чан и Родриго Гомеш, са предпоследни след три поражения.

Съндърланд направи обрат в домакинството си на Брентфорд, за да запише втори успех от началото на сезона във Висшата лига. "Черните котки" надвиха "пчеличките" с 2:1 на "Стейдиъм ъф Лайт". Бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго вкара втория си гол от началото на сезона във Висшата лига, но той не бе достатъчен за Брентфорд.

По-рано днес Челси взе дербито на западен Лондон.