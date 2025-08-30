Ч елси оглави класирането във Висшата лига, след като в третия кръг победи с 2:0 Фулъм в дерби на западен Лондон, което породи много дискусии заради решенията на съдиите.

Гол на Фулъм беше отменен в средата на първата част, след като Джош Кинг матира Роберт Санчес, но реферите отсъдиха фал при градежа на атаката.

Жоао Педро откри резултата на „Стамфорд Бридж“ след гол с глава в деветата минута от добавеното време на първата част, а Енцо Фернандес удвои актива за домакините с гол от дузпа през втората част.

Победата направи така, че Челси вече има седем точки след три изиграни мача и е на върха, макар другите да са с мач по-малко спрямо тима на Енцо Мареска. Фулъм остава 14-и с две точки.