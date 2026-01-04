В икингите не са са били само свирепите воини от холивудските филми, но и търговци, занаятчии и градостроители. Това показват последните находки от крепостта Петрич кале край Варна. През миналата година там екипът на Мария Войкова от РИМ-Варна откри редица артефакти, свидетелстващи за трайното присъствие на хората от Скандинавския полуостров на Балканския.

Артефакти

Става въпрос за цяла работилница от XII век за обработка на кост, както и много предмети, внесени от Константинопол. В работилницата са се изготвяли различни стопански инструменти и оръжия. Особено показателно е голямото количество на откритите еленови рога. В тази епоха те са били много търсени, защото са давали по-големи възможности за изработка на различни декорации - от дръжки на мечове до статуетки. По време на разкопките са открити също предмети от стъкло, включително различни по размери и цветове гривни. Няма данни за добив на стъкло през Средновековието по българските земи, посочи Войкова, така че явно става въпрос за внос от или през Константинопол.

Разкопките показват, че жилищата на хората в Петрич кале са били малки, но според археоложката това е въпрос на култура – през този период е нормално хората да се съобразяват с това, което имат. Част от находките пък са характерни за печенегите, които през XI-XII век са уседнали и интегрирани в местната култура и в крайна сметка напълно асимилирани.

Крепостта

През тези векове в Петрич кале е имало и ранно българско селище, което обаче през XI век е било почти заличено. В подножието на крепостта са открити едни от най-големите прабългарски некрополи. Пак в района е разкрит и некропол от средата на VIII век, който също показва българско присъствие.

При работата си през миналата година екипът е разкрил квартал със занаятчийски и жилищни помещения, някои от тях са с по две стаи.

Мистерия

Голямата мистерия в Петрич кале си остава т. нар. щерна. Кой и защо е копал в скалата този огромен окоп с дълбочина 3-3,5 метра и широчина около 4 метра остава пълна загадка. За нейното разкриване са се включили и специалисти от Института по океанология към БАН, които през лятото са направили геофизично проучване с радар и сега обработват данните. Но както казва археологът Мария Войкова пред БТА, „хубаво е да има въпроси, които висят във въздуха. Защото точно те карат хората да мислят, да търсят свои отговори и да мечтаят“.

Константин Събчев