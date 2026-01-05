Г ригор Димитров се показа като истински джентълмен и помогна на приятелката си Ейса Гонсалес.

Двамата бяха засечени в Бризбейн, където българинът ще участва в първия си турнир за 2025 г. Тенисистът е помъкнал чанти в двете си ръце – в едната своята, а в другата на Ейса, която е с инициалите на актрисата E и G. Тя пък е само с малка дамска чанта на Prada.

.

Григор научи и първия си съперник в турнира от сериите АТП 250. В първия кръг той ще се изправи срещу стария си познайник Пабло Кареньо Буста. Испанецът в момента е №93 в ранглистата и му се наложи да мине през квалификациите. До момента той и Димитров са се изправяли един срещу друг седем път, като балансът е 4-3 в полза на българина.

Димитров пък започва сезона на 44-то място, до което се срина заради контузията в рамото и продължителното отсъствие. В Бризбейн и след това на Australian Open той ще има подкрепата на любимата Ейса, която по време на възстановяването също беше неотлъчно до него.