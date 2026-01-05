Арсенал направи още една убедителна крачка към титлата във Висшата лига след драматичен успех с 3:2 над Борнемут, а в герой за лондончани се превърна Деклан Райс. Английският халф пропусна срещата с Астън Вила (4:1) миналия кръг, но се завърна подобаващо с два гола във вратата на „черешките“, като това му се случва за първи път в мач от Висшата лига, откакто пристигна в клуба през лятото на 2023 година. Така той увеличи головата си сметка на 4 попадения, като отстъпва само на Йокереш и Тросар в тима (5). Райс е добавил и 3 от тях в лигата (общо 5 във всички турнири), като единствено белгийското ляво крило е пред него по брой резултатни действия на отбора във Висшата лига (5/4).

Мениджърът на Арсенал Микел Артета изрази възхищението си от представянето на 26-годишния футболист, като го определи като „един от най-добрите халфове в света. „Райс имаше известни проблеми през последните няколко дни, но направи всичко необходимо да бъде на линия за мача. Изкара до края на двубоя и отбеляза два гола. Това е манталитетът, който искаме да внесем в тима. Той е един от най-добрите на тази позиция в света“, заяви доволният испанец.

Не е случайно, че Деклан Райс играе почти непрекъснато, когато състоянието му позволява. Статистическите му показатели са едни от най-добрите в отбора, като халфът е лидер по подавания, разсичащи противниковата защита (142) и такива, създаващи голова възможност (188).

Райс е футболистът, осъществил най-много пасове в половината на съперника във Висшата лига (146), като е и в челната десетка по брой докосвания, създадени положения и спечелено притежание на топката. „Райс е изключително последователен във всичко, което прави. Той притежава техническите качества, но постоянството и дисциплината у него е ежедневна рутина. Точно затова прави разликата в мачовете“, споделя Артета.

Бившият играч на Борнемут и Тотнъм Джермейн Дефо е още по-категоричен в коментара си за 26-годишния футболист: „Райс е играч от най-висока класа. Независимо дали притежава топката или не, той винаги е на точното време в правилното време и чете играта по невероятен начин. Определено Райс е сред най-добрите халфове в Европа и е ключов играч за Арсенал в преследването на титлата“, заяви нисичкият голмайстор.

Освен в атака, представянето на Райс в защита също е ключово. Той е осъществил 33 шпагата, като само Тимбер има повече в отбора (46) и е втори по брой пресичания на топката.

Цялата разработка вижте в днешния брой на "Мач Телеграф"

