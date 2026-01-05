А мериканският лидер Доналд Тръмп не желае да предоставя политическа подкрепа на лидера на опозицията във Венецуела, Мария Корина Мачадо, тъй като тя не му е отстъпила Нобеловата награда за мир, пише The Washington Post, цитирайки източници от американската администрация.

Според вестника дори думите на Мачадо, че тя е посветила наградата на ръководителя на Белия дом, не го задоволяват. Тръмп смята действията на опозиционния лидер за "най-големия грях". "Ако тя беше отказала и беше заявила, че наградата принадлежи на Доналд Тръмп, тя вече щеше да е президент на Венецуела “, каза един от събеседниците на изданието.

Материалът също така посочва, че критиката на Тръмп към венецуелската опозиция е изненадала Мачадо и нейните поддръжници. Сега наблюдават как Вашингтон ще изгради отношения с Делси Родригес, която беше назначена за временен президент от Върховния съд на Венецуела.