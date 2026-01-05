В първата пълна седмица на 2026 година времето ще премине през няколко сезона.

Нахлуващият средиземноморски въздух ще създава усещане за пролет, а застудяването след това ще ни върне към по-нормалната зима, предава NOVA.

От понеделник до сряда облачността ще е променлива с кратки слънчеви прозорци в Източна България. Валежите ще са от дъжд - локални, на повече места в западните и централните райони.

Ветровете в следващите 3 дни ще са от юг - силни по билата и северните склонове на планините, и като цяло в Източна България. Дневните температури ще са в широк диапазон - от 2-3 градуса в крайния Северозапад, до 17-18 в някои части на Предбалкана и в източната половина на страната.

Промяна в обстановката се очаква на Бабинден (8 януари), когато с осезаеми пориви на северозападен вятър ще започне да нахлува студен въздух. По преминаващия студен атмосферен фронт дъждът ще се обърне в сняг. Снеговалеж ще има в Северна и в Западна България, докато в ниските централни южни и югоизточни райони ще вали дъжд.

На 9 и 10 януари облачността ще се разкъса и изчисти към слънчево, но студено време. Температурите сутрин - до минус 7 - минус 8 градуса, през деня - в интервала 0-5 градуса.

Валежна обстановка се очертава и около 11 януари. Ранните прогнози са за пореден преминаващ средиземноморски циклон със снеговалежи на много места в страната. Непосредствено след това температурите сутрин отново ще падат до минус 7 – минус 8 градуса, а дневните стойности ще са от 0 до 5.

От 12 до към 17 януари валежи са малко вероятни. Облачността ще е с разкъсвания, сутрините ще са с условия за понижена видимост. Дневните температури в някои от дните ще са в интервала 10-15 градуса, по-високи в Южна и Източна България.