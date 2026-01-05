С помените на защитника на Щутгарт Максимилиан Мителщет хвърлиха в смут феновете му.

28-годишният национал на Германия направи обзор на отминалата 2025 година в поредица от снимки. Странно, но на първо място е поместил не някоя лична, а такава с Кристиано Роналдо от полуфинала в Лига на нациите между Португалия и Германия (2:1). Едва след това идва ред на кадър от сватбата му с Леа Принц. Красавицата от германо-италиански произход работи три дни в седмицата в административен офис, а заедно със своя приятелка се изявява като гримьор.

„Година за запомняне“, написа Мителщет, който припомни и спечелената Купа на Германия с Щутгарт през май. Сред незабравимите спомени има и други от футболния терен, както и от романтични почивки. За разлика от него съпругата му Леа избра за челна снимка на своя отбор именно сватбата. „Благодаря ти, 2025-а. Започнах тази година като омъжена жена, чувстваща се по-обичана и защитена всеки ден“, написа блондинката.