Р еал М си осигури малко спокойствие с побой над Бетис - 5:1. Над всички бе Гонсало Гарсия, който отбеляза хеттрик - 20,50 и 82-ра минута. По веднъж се разписаха Раул Асенсио и Фран Гарсия. За гостите от Севиля се разписа Кучо Ернандес. Това бе първи мач за Белия балет от 1989 година, в който се разписват само юноши на клуба.

Преди 32 години това бе нормално, защото тогава бе ерата на Ястреба - Емильо Бутрагеньо и неговата петица. Срещата днес бе специална и за Винисиус. Бразилецът записа победа номер 150 като играч на Реал.

В останалите мачове: Севиля - Леванте 0:3, Алавес - Овидео 1:1, Майорка - Жирона 1:2