Т ом Брейди отново разбуни духовете отвъд Океана. И причината отново е личният му живот.

Легендарният куотърбек беше изловен да посреща 2026 година в компанията на ослепителна блондинка на карибския остров Сен Барт, известен още като рая на богатите. Оказа се, че дамата до Брейди не е никак случайна. Напротив – тя е истинска знаменитост, казва се Аликс Ърл и се радва на 5,4 милиона последователи в Инстаграм и 8,2 млн. в ТикТок.

Видео показа двамата в опасна близост на дансинга в популярен нощен клуб. В един момент госпожицата започва да шепне нещо на 7-кратния носител на Супербоул, докато прави това, тя нежно милва бившия ас от НФЛ по гърба.

Tom Brady was seen parting with 25-year-old model Alix Earle at a New Year’s party



The 🐐’s still got game pic.twitter.com/0gRY87WMvW — Bracco (@PlayBracco) January 1, 2026

Сцената предизвика много реакции в социалните мрежи и веднага тръгна слух, че двамата вече са започнали връзка. Много се обсъжда и разликата от 23 години във възрастта им – Том е на 48, а тя е на 25. Нито един от замесените не коментира директно има ли истина в слуха, но хубавицата публикува загадъчен пост. „Носят се слухове, че все още танцуваме. Нови приятели, нови спомени и ново начало за новата година“, написа блондинката, отбеляза се от острова и публикува поредица от снимки, на нито една от които не се вижда Брейди.

Самият той се пробва не с една или две жени след развода със супермодела Жизел Бюндхен. През 2022-ра двамата сложиха край след 13 години заедно. Оттогава пенсиониралият се футболист така и не успява намери точната, за разлика от бившата си съпруга. Малко преди Коледа стана ясно, че бразилката се е омъжила за треньора си по жиу-жицу Хоаким Валенте, от когото има син.

Аликс, която сега се завъртя около Брейди, има далеч по-скромен любовен живот, но е ясно, че си пада по спортисти. Тя имаше връзка с професионален бейзболист, а след това и с футболист - Бракстън Бериос, който играе в Хюстън Тексънс в НФЛ. С последния се раздели в началото на декември след почти двугодишна връзка.

Блондинката започна кариерата си в YouTube през 2022-ра, а вече излъчва и в ТикТок. Води свой подкаст Get Ready With Me, който е много популярен сред младите жени в САЩ, тъй като в него тя дава съвети за козметика, дрехи и пътешествия.