С упермоделът Жизел Бюндхен отново влезе в отбора на омъжените жени.

Без много шум атрактивната бразилка и треньорът й по жиу-жицу Хоаким Валенте са сключили брак по-рано през месеца.

Двойката е отбелязала събитието с малка церемония в къщата им Сърфсайд, Флорида, съобщава TMZ. Хоаким попадна под светлините на прожекторите през ноември 2022 г. малко след развода на Жизел с легендата от НФЛ Том Брейди. Тогава майсторът по бойни изкуства пътува с нея и децата Бенджамин и Вивиан на ваканция в Коста Рика. Слуховете, че двамата имат връзка, се оказаха верни. Миналия февруари Бюндхен дари Хоаким със син.

Въпреки това тя все още не публикува общи снимки с новия мъж до себе си в профила си в Инстаграм.

Моделът бе женена за Том Брейди в продължение на 13 години. Раздялата им през 2022 г. бе шокираща, тъй като изглеждаха като изключително щастливо семейство. След това седемкратният носител на Супербоул бе спряган с различни жени, включително и със зашеметяващата Ирина Шейк.