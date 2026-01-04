18-годишното чудо в дартса Люк Литлър отпразнува с гаджето втората си световна титла.

Англичанинът заведе приятелката си Фейт Милър (19), семейството и близки приятели в частен клуб в Лондон веднага след като спечели финала. Известният с прякора си Атомната бомба (The Nuke) тийнейджър разби нидерландеца Джан ван Веен със 7:1 сета в битката за титлата.

Литлър стана първият световен шампион, който прибира премия от 1 млн. паунда. Ван Веен (23) пък се задоволи с 400 000. Пухкавият Люк е едва четвъртият дартсист, спечелил турнира в последователни години. Той се запознава с козметичката Фейт малко след миналогодишния си триумф на друг нидерландец - Майкъл ван Гервен.

Влюбените са заедно от февруари 2025-а и оттогава са неразделни. Преди това пък Литлър се виждаше с 5 г. по-голямата Елоиз, но скъса с нея заради натоварения си график.