С обственикът на Левски Наско Сираков разкри в предаването "На фокус" по NOVA, че очаква "сините" да имат още по-силен отбор през пролетта, както и изискванията си към евентуалните инвеститори. „Левски е моята любов, макар че преди 5 г. може да съм го чувствал и като проклятие. Знаех какво ме очаква - натрупани глупости в годините. Но никога не съм имал съмнения и колебания, винаги съм знаел какво трябва да се направи. 2025-та година мина под знака на еуфорията заради представянето ни в евротурнирите и в шампионата през есента. Аз лично смятам, че Левски има накъде да се развива, ще се развива и ще бъдем по-добри през пролетта. Господ ще покаже докъде се простират възможностите ни", заяви той.

"Мен ме вълнува бъдещето на Левски. Нямаме нужда от инвеститор, който ще върши същата работа като нас. А от такъв, който ще построи нов стадион, игрища за школата – инфракструктурата е важна да се развива клуба . От 1 година се водят конструктивни разговори с общината, но според мен малко бавно се случват нещата. Ако преди ние търсехме генерален спонсор, сега ни търсят кандидати за генерален спонсор. Тук е моментът да припомня огромната роля, която изигра Мило Борисов за състоянието, в което Левски се намира в момента. Феновете трябва да му благодарят", коментира още Сираков.

"За отношенията ми с феновете ще кажа: „Разни хора – разни идеали“. Вдигането на плакати и скандирането е начин на изразяване на позиция – правото на говорене е закодирано в днк-то на Левски. Това генерира в мен енергия да давам още повече за доброто на Левски. Когато имаме проблеми помежду си обаче, печелят противниците. По-силни сме, когато сме обединени", категоричен бе голмайстор номер 1 в историята на "сините".

"Хулио Веласкес е човек, който е отдаден изцяло на футбола. Имало е и други такива хора, но нямаха същите резултати. Щастлив съм не само с неговата работа, но и с работата на целия екип. Затова и преди 3 месеца удължихме договора му с Левски. Работил съм с много треньори като ръководител, но лично съм смятал, че е по-добре балканец, по-лесно се адаптира съм нашата действителност. Цената на отбора се повишава постоянно. От 2020 година досега е скочила е 8 пъти – от 7-8 млн. евро до 35 милиона сега. Това е най-ценният капитал на клуба и аз се гордея с моите футболисти“, заяви Сираков.