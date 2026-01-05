Г лавният архитект на София Богдана Панайотова подаде оставка.

Подадох заявление за освобождаване от длъжността главен архитект на София, съобщи самата тя във Фейсбук.

„Оставям това послание към кмета на Столична община и неговия екип - законът съществува, за да се гради по правила, а не да се прилага избирателно – когато и както е удобно. Аз оставам вярна на принципите си и продължавам да работя за тях. Професионализмът не е пречка. Законът не е формалност. Отговорността може да се споделя, но не се прехвърля“, написа в социалните мрежи тя.