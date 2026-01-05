Diema Sport
21:00 Дневник НБА
Diema Sport 2
21:00 Обзор на кръга в английската Висша лига
22:00 Лестър – УБА, Чемпиъншип
02:00 НБА: Детройт Пистънс - Ню Йорк Никс
Diema Sport 3
21:45 Монпелие – Дюнкерк, Лига 2 на Франция
05:00 НБА: Лос Анджелис Лейкърс - Голдън Стейт Уориърс
MAX Sport 1
09:00 Тенис, ATP 250: Бризбейн
MAX Sport 2
07:30 Тенис: United Cup
18:00 Зона волей
19:15 Национална баскетболна лига: Рилски Спортист - Балкан
01:30 Тенис: United Cup
MAX Sport 3
18:00 Египет – Бенин, Купа на Африканските нации, осминафинал
21:00 Нигерия – Мозамбик, Купа на Африканските нации, осминафинал
02:30 НХЛ: Отава Сенатърс - Детройт Ред Уингс
RING
19:30 Обзор на кръга в шотландската Висша лига
22:00 Обзор на кръга в Примейра лига
EUROSPORT
15:10 Ски скокове: Световна купа във Вилах, малка шанца, жени
17:15 Ски скокове: Четирите шанци в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже, квалификация