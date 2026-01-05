Diema Sport

21:00 Дневник НБА

Diema Sport 2

21:00 Обзор на кръга в английската Висша лига

22:00 Лестър – УБА, Чемпиъншип

02:00 НБА: Детройт Пистънс - Ню Йорк Никс

Diema Sport 3

21:45 Монпелие – Дюнкерк, Лига 2 на Франция

05:00 НБА: Лос Анджелис Лейкърс - Голдън Стейт Уориърс

MAX Sport 1

09:00 Тенис, ATP 250: Бризбейн

MAX Sport 2

07:30 Тенис: United Cup

18:00 Зона волей

19:15 Национална баскетболна лига: Рилски Спортист - Балкан

01:30 Тенис: United Cup

MAX Sport 3

18:00 Египет – Бенин, Купа на Африканските нации, осминафинал

21:00 Нигерия – Мозамбик, Купа на Африканските нации, осминафинал

02:30 НХЛ: Отава Сенатърс - Детройт Ред Уингс

RING

19:30 Обзор на кръга в шотландската Висша лига

22:00 Обзор на кръга в Примейра лига

EUROSPORT

15:10 Ски скокове: Световна купа във Вилах, малка шанца, жени

17:15 Ски скокове: Четирите шанци в Бишофсхофен, голяма шанца, мъже, квалификация

