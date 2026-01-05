С валеният венецуелски диктатор Николас Мадуро може да бъде осъден на смърт, ако бъде признат за виновен по федералните обвинения за мащабен наркотрафик и наркотероризъм в Съединените щати.

Мадуро е бил задържан при дръзка американска операция в двореца си в Каракас и в момента се намира в строго охранявания Metropolitan Detention Center в Бруклин. Очаква се в понеделник той да се изправи пред съда по обвинителен акт от четири пункта.

Според американското федерално законодателство, ако престъпленията са извършени „като част от продължаващо криминално предприятие“, наказанието може да бъде доживотен затвор – или дори смъртна присъда. Такива санкции са възможни и при тежки наркотрафикантски престъпления, макар екзекуциите в подобни случаи да са изключителна рядкост.

Новото обвинение включва наркотерористичен заговор, внос на кокаин в САЩ, както и две тежки обвинения за притежание на картечници. Заедно с Мадуро е посочена и съпругата му Силия Флорес, както и още няколко високопоставени фигури от венецуелския режим.

Американският главен прокурор Пам Бонди заяви, че Мадуро и съпругата му „ще усетят пълната мощ на американското правосъдие на американска земя“, без да уточнява каква присъда ще иска прокуратурата.

Арестът на Мадуро вече се сравнява с операцията от 1989 г., при която САЩ заловиха панамския диктатор Мануел Нориега. Тогава той получи дългогодишна присъда затвор. Дали Мадуро ще има същата „милост“ – или ще го сполети още по-тежка съдба – предстои да стане ясно.